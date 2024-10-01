「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）甲子園最終戦に集まった大観衆からの、今まで受けたことがない大歓声を一身に浴びた。プロ４年目で１軍初昇格初登板の阪神・佐藤蓮投手が堂々の１回を１奪三振無失点。「すごいお世話になった」という秋山のグラブで最高の結果を残した。３番手で七回にマウンドへ。先頭打者には緊張感が投球に表れた。１球目と６球目の１５０キロを超える直球は東妻の顔面付近に。粘られながら