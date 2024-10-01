フジテレビ入社１年目ながら「新人なのに貫禄がありすぎる！」と話題の上垣皓太朗アナウンサー（２３）が同局系「キャラビズジャーナル」（１０月６日スタート。日曜、前５・１０）で地上派レギュラー番組初ＭＣを担当することが３０日、分かった。国内外で盛り上がりを見せるキャラクタービジネスに焦点を当てた専門番組で、各分野の専門家を訪ね、話題のスポットや企業の裏側に潜入取材する。初回放送は「ちいかわ」「リラッ