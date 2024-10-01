久保建英を擁するレアル・ソシエダは現地９月28日に開催されたラ・リーガの第８節で、バレンシアとホームで対戦。日本代表MFが今季２点目となる先制ゴールを挙げる活躍を見せ、３−０で完勝した。【動画】名GKも触れず！見事な連係から決めた久保建英の鮮烈弾これで、公式戦７試合ぶりの今シーズン２勝目を挙げたとはいえ、ソシエダは開幕からまさかの絶不調に陥っていた。他のアタッカー陣が精彩を欠くなか、エースの久保に