女優の河合優実（２３）が、ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏのＡｍａｚｏｎＯｒｉｇｉｎａｌドラマ「龍が如く〜ＢｅｙｏｎｄｔｈｅＧａｍｅ〜」（１０月２５日から世界独占配信）に出演することが３０日、分かった。ゲーム「龍が如く」シリーズを基にオリジナル脚本で制作され、ヤクザ組織に潜入した主人公の戦いを竹内涼真主演で描くサスペンスアクション。河合は、主人公と同じ施設で育ち、やがてクラブのママとなる澤村由美