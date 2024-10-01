韓国Ｋリーグの名門・水原FCでチアリーダーを務めるアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。ファン垂涎のキュートな水着姿を披露してその視線を釘付けにしている。【画像】９頭身の超絶ボディ！ 韓国チア界が誇る“女神”アン・ジヒョンの悩殺ショットを一挙チェック！27歳の９頭身チアはいまや台湾プロ野球でも人気が赤丸急上昇中。今回はリゾートホテルのプールサイドに立ち、まるで天使を想起させるようなフリフリ