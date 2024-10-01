膝の故障で開幕前に離脱を余儀なくされたアーセナルの日本代表DF冨安健洋。クラブは1日のUEFAチャンピオンズリーグ・PSG戦に向けたトレーニングの様子を公開したが、そこには冨安の姿もあった。ミケル・アルテタ監督は富安の復帰に向けたプロセスは進んでいると語っていたが、彼は笑顔でトレーニングに参加している。『London Evening Standard』も「アーセナルに朗報。リッカルド・カラフィオーリと冨安が練習に復帰」と伝えてい