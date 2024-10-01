【ニューヨーク時事】週明け３０日のニューヨーク株式相場は、米景気への楽観が続く中、３営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１７．１５ドル高の４万２３３０．１５ドルと、２営業日連続で史上最高値を更新して終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６９．５８ポイント高の１万８１８９．１７で引けた。