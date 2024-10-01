２０２４−２５シーズンに臨むフィギュアスケートの男女有力選手が３０日、都内で記者会見を行った。女子で世界選手権３連覇中の坂本花織（シスメックス）、男子で２２年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）ら男女１０選手が登壇し、１０月１８日から開幕するグランプリ（ＧＰシリーズ）など、本格的なシーズンに向けて意気込みを語った。金髪に染めて印象ががらりと変わった坂本は、２６年ミラノ・