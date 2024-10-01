慶大出身で今夏のパリ五輪・パラリンピック出場選手の報告会が３０日、東京・三田キャンパスで開かれ、フェンシング男子フルーレ団体で金メダルを獲得した飯村一輝、同女子団体銅メダルの宮脇花綸、レスリング女子６８キロ級銅メダルの尾崎野乃香らが出席した。慶大出身の女子選手初のメダリストとなった宮脇は「初と知ってビックリした」と感慨深げ。同じく女子レスリングで慶大初のメダルとなった尾崎は「女性初のメダルは誇