バレーボールの新リーグ「ＳＶリーグ」の開幕会見が３０日、都内で行われ、男女各チームの代表選手が登壇した。イタリア１部リーグ・セリエＡのモンツァから、サントリーに新加入した男子の高橋藍（２３）は、大阪ブルテオンとの開幕戦（１１日、東京体育館）に気合。“新リーグ初得点”で歴史に名を刻むことを誓った。新リーグの初得点を飾るのは俺だ。男子は１１日に、女子は１２日に開幕を迎えるＳＶリーグ。１１日はサント