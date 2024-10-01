【ベルリン共同】ドイツ政府は30日、レバノンから緊急性の低い大使館員と家族らを軍用機で退避させると発表した。30日に首都ベイルートに軍用機を派遣した。イスラエル軍とレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの戦闘が激化していることを受けた措置。軍用機には医療が必要な民間人も搭乗する予定で、欧州メディアによると計110人。ドイツ政府はレバノンにいるドイツ国民に速やかな退避を求めており、現地の大使館が民間機など