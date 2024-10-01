「大相撲・全日本力士選士権」（３０日、両国国技館）幕内トーナメントは、大関琴桜（佐渡ケ嶽）が決勝で新大関大の里（二所ノ関）を退け、初優勝を飾った。祖父で元横綱琴桜の先代師匠も果たせなかった大会制覇を果たし、九州場所（１１月１０日初日、福岡国際センター）へ弾みをつけた。琴桜が先輩大関の貫禄を示した。大関対決となった決勝。右四つ左上手を引いた力強い寄りで、大の里に俵を割らせた。伝統ある大会での初