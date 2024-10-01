新たに景品となったＪＲ東海道線にちなんだ特製ケーキ（横浜えきまつり実行委員会提供）「横浜えきまつり」が１０月１日、横浜駅（横浜市西区）東西で始まる。商業施設と鉄道６社が協力し、恒例のスタンプラリーを中心に各施設にちなんだ企画が展開される。１４日まで。日本初の鉄道が開業した「鉄道の日」（１０月１４日）を記念した企画で、１２回目。スタンプラリーはデジタル式で、専用のアプリを使う。計１５会場でスマ