子どもとの何気ない会話で、ちょっとショックを受けたことがある方はいませんか。悪気のない子どもたちの言葉は、時々大人を惑わせることも。3歳の娘さんとの日々を描いているもすさん(@mosumannga30)の漫画から、パパとのエピソードをご紹介します。 ©mosumanga30 ©mosumanga30 ©mosumanga30 ©mosumanga30 娘の何気ない発言に、ちょっと寂しい気持ちになったパ