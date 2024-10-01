●ブレーブス7−8メッツ○＜現地時間9月30日トゥルイスト・パーク＞ニューヨーク・メッツがワイルドカード同率2番手ブレーブスとのダブルヘッダー初戦に逆転勝利。両軍合計23安打の乱打戦に競り勝ち、2年ぶりのプレーオフ進出を決めた。メッツは3回裏、先発右腕タイラー・メギルが2番アルビーズに10号先制2ランを被弾。6回裏には6番ラウレアーノに11号ソロを浴びた。3点を追う展開となったが、打線はブレーブス先