メッツは2022年以来2年ぶりのポストシーズン進出【MLB】メッツ 8ー7 ブレーブス（日本時間1日・アトランタ）メッツは9月30日（日本時間10月1日）、敵地で行われたブレーブスとのダブルヘッダー第1試合で逆転勝ち。ワイルドカードで2年ぶりのポストシーズン進出を決めた。1点を追う9回1死一塁、リンドーアが元阪神ジョンソンから中越え33号2ランを放って再逆転。両軍合わせて23安打が飛び出すルーズベルトゲームを制した。