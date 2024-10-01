岸田文雄首相（自民党総裁）の総裁任期満了に伴う自民党総裁選挙では、石破茂氏が勝利を収めた。石破氏は臨時国会初日の10月1日の首相指名選挙を経て、新内閣を発足させる見通しだ。株式市場では高市早苗氏に対する熱望ムードが強かったことから、石破政権誕生へのご祝儀相場が盛り上がる期待は乏しそうだが、やや予想外の結果となったことを受け、改めて物色意欲が高まるテーマや関連企業もあるだろう。具体的な政策は今後の組閣