◆米大リーグブレーブス７―８メッツ＝ダブルヘッダー第１試合＝（３０日・米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ナ・リーグのワイルドカード２枠を決めるブレーブス―メッツのダブルヘッダーが３０日（日本時間１０月１日）行われ、第１試合でメッツが８回６点、９回にリンドアの再逆転となる３３号２ランで勝利。２年ぶりのポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。１日からのワイルドカードシリーズに臨むが、相手チ