巨人・岡本和真内野手（２８）が、今季最終戦のＤｅＮＡ戦（２日、東京Ｄ）で３年ぶりの打点王獲得に挑戦する。３０日現在、ヤクルト・村上を３差の８３打点で追っており、阿部監督は打席が多く回る２番起用を示唆。岡本和は「打ってみたい」とプロ初の打順での出場に意欲を示した。１８年シーズン最終戦は２打席連発で史上最年少での「３割、３０本塁打、１００打点」に到達。７年連続３０発にもあと３。ラストスパートの再現に