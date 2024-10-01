皆さんは失恋をした経験はありますか？振られたこと、振ったことそれぞれ経験があるのではないでしょうか。恋人との別れは誰でもつらいものですよね。今までの時間が無駄だったのではないかと思うほど、落ち込んでしまうこともあるでしょう。しかし、人生には思いもよらぬ出会いが待ち受けているものです。今回ご紹介する作品は、運命的な出会いをした男女の恋愛ストーリーです。倉間さんが描いた『28歳年上の人を好き