◇セ・リーグ阪神0ー2DeNA（2024年9月30日甲子園）今季限りで現役を引退する阪神・秋山拓巳投手（33）が30日、DeNA戦の試合前にファイナルピッチセレモニーを行った。「楽しくやりきれたので、凄く気持ちが良いです」09年ドラフト同期の原口が捕手役を務め、左打席には同学年のDeNA・筒香が入った。外角低めに投じたストレートはショートバウンド。「試合でも投げたことないようなストレートを投げてしまった…」24