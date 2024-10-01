◇セ・リーグ阪神0ー2DeNA（2024年9月30日甲子園）▼村上はポストシーズンは先発の一人それは分からん、分からん。そんなんは。▼フェニックス・リーグで調整はフェニックスの日程を見ててもちょっと投げさしにいかれへんよな。（対戦相手が）巨人、DeNAやもんな。そんなDeNAの試合にいかれへんわ。▼青柳の起用法もこれからかもうこれから、これから。