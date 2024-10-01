日本テレビが来年4月期に放送を予定していた連続ドラマの制作を中止していたことが分かった。本紙の取材では、大手出版社で連載中の人気漫画が原作。30代の人気俳優が主演し、20代の人気女優とコンビを組む予定だった。キャストのスケジュールの都合で今年8月に撮影が予定されていたが、直前に中止が決まった。民放関係者は「内容を巡り制作側と原作者・出版社側で折り合いがつかなかった」と説明。別の関係者は「制作側の進め