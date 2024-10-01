◇セ・リーグ阪神0ー2DeNA（2024年9月30日甲子園）＜記者フリートーク阪神担当・松本航亮＞川原がついに甲子園の舞台に立った。2000年生まれの4選手（森下、小幡、野口）の中では最後の1軍デビュー。6月28日の2軍練習後、同世代の私を見つけると、ふとつぶやいた。「上がったな…」。実はこの日、野口がプロ初昇格を果たした。「あいつはやるよ」と話した後に、「オレ、ついに一人やん…」と苦笑いを浮かべた。