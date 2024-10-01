ヤクルト・石川雅規投手（４４）が３０日、神宮外苑・コブシ球場で行われた投手練習に合流し、今季限りで現役を引退する青木との“ラスト競演”を待ちわびた。１０月２日の引退試合では中継ぎでの登板を予定しており、「ノリと一緒にプレーするっていうのを目に焼き付けたい」と寂しさを隠した。互いに不惑を越え、苦難を共有した同志だ。ロッカーも隣同士。「思い出はありすぎて難しい」と笑い、「ノリは本当にいつも前向きで