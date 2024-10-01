◇セ・リーグ阪神0ー2DeNA（2024年9月30日甲子園）阪神の川原がプロ初登板で輝きを放った4番手として8回から登板。1回1安打2奪三振無失点に抑えた。「緊張するかなと思ったけど、自分のボールが投げられた。それが一番よかった」持ち味を存分に発揮した。先頭・佐野をわずか1球で左飛。オースティンには四球を許すも、続く戸柱を直球で追い込み、最後はスライダーで空振り三振に仕留めた。なおも2死一、二塁から最後は