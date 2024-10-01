プロ野球の第１次戦力外通告期間が３０日に始まった。巨人は菊田拡和内野手（２３）と育成選手の山崎友輔投手（２６）、小沼健太投手（２６）、笠島尚樹投手（２１）、川崎陽仁投手（２０）、前田研輝捕手（２５）、加藤廉内野手（２５）、岡本大翔内野手（２２）に来季の契約を結ばないことを通知した。ともに左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けた石田隼都投手（２１）、代木大和投手（２１）には自由契約とすることを通