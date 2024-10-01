◇セ・リーグ阪神0ー2DeNA（2024年9月30日甲子園）阪神は30日、今季レギュラーシーズン本拠地最終戦となったDeNA戦（甲子園）に0―2で敗れ、今季18度目の零敗を喫した。攻撃陣が8回まで無安打無得点。ノーヒットノーランを回避するのが精いっぱいだった中でも岡田彰布監督（66）は収穫を強調した。クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（S）で対戦する可能性のある相手に喫した一敗をポストシーズンでの下克上