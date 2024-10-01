「楽天１−２ロッテ」（３０日、楽天モバイルパーク）崖っぷちに立たされた。楽天は３位・ロッテとの接戦を落とし痛恨の４連敗。自力でのＣＳ進出の可能性が消滅した。１日の直接対決で引き分け以下に終わると、完全消滅になる。今江敏晃監督は「粘り強くは戦えたけど、最終的に追い越された」と厳しい表情だった。九回の攻防で明暗が分かれた。同点の場面で守護神・則本を起用もピンチを招き、佐藤に勝ち越しの適時打を許す