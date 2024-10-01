「楽天１−２ロッテ」（３０日、楽天モバイルパーク）“打てる捕手”が土壇場で本領を発揮した。佐藤都志也捕手が九回に勝ち越し打を放ち、ロッテＣＳ進出に王手をかけた。「すごくうれしかった。キャッチャーをやりながらも、同点に追いつかれた展開だった。チャンスで回ってきたのは自分の中でも（打ちたい）気持ちがあった」八回に４番手・菊地が同点打を許し、１−１で迎えた九回だった。安打や暴投などで２死二、三塁