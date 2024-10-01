巨人・阿部慎之助監督（４５）が３０日、宮崎県内で７日から行われる「みやざきフェニックス・リーグ」を視察する考えを示した。若手中心のメンバーによる実戦に熱視線を送り、ポストシーズンでチームに勢いを与える存在を探し出す意向だ。「（若手やファームの選手は）そこで何とかアピールして、と思うんだろうし。今、ファームだからチャンスがない、というわけじゃない」。言葉に期待を込め、奮起を促した。若い力の台頭は