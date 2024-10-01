新幹線は10月1日、東海道区間（東京―新大阪）が1964年に世界初の高速鉄道として開業してから60周年を迎えた。時代とともに消えたものや進化をとげたものもある。【写真】スピード、乗り心地、安全……三つの進化をたどる新幹線60周年東海道新幹線は開業翌年の1965年から、車内に公衆電話を設置。列車番号がわかれば、車外からオペレーターを通じて乗客を呼び出してもらえるサービスもあった。テレホンカードが普及すると、