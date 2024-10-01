テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『無能の鷹』の取材会が9月26日に都内で開催され、主演の菜々緒をはじめ、塩野瑛久、工藤阿須加、さとうほなみ、高橋克実、井浦新が出席した。 参考：『無能の鷹』菜々緒の“無能っぷり”が炸裂塩野瑛久＆井浦新＆土居志央梨ら登場の場面写真 女性コミック誌『Kiss』（講談社）で現在連載中のはんざき朝未による同名コミックをドラマ化した本作。佇まいから一見超有能そうに見えるが、その実