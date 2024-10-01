「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場） 阪神は本拠地最終戦を勝利で飾ることはできなかった。ＤｅＮＡの継投の前に八回を終えて無安打無得点に抑えられ、２安打完封負けを喫した。以下、岡田彰布監督の主な一問一答。◇◇−村上の登板は予定通りか。「そや、青柳もあれや。３（イニング）、３（イニング）でいこうと思ってたから。そんなボールいってないなあ。広島もそうやったけどなあ」−村上はポス