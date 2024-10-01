「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場） 阪神はＤｅＮＡ投手リレーによるノーヒットノーランは免れたが、わずか２安打で零敗を喫した。デイリースポーツ評論家の藤田平氏が２年連続の日本一への「課題」を指摘した。◇◇この試合に見られたように、活発な打線の翌日には沈黙、とシーズンを通して調子の良し悪しをつかみづらかった。その中で２位を確定させた戦いは評価に値する。青柳、村上を３回ずつ投げ