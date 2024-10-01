「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）今季限りで現役を引退する阪神・秋山拓巳投手（３３）が胴上げをされ、甲子園に別れを告げた。試合後のマウンド付近に選手が集まると、１８８センチ、１０１キロの大きな体が５度宙を舞った。４万２６２０人が詰めかけたスタンドから「秋山コール」が降り注ぎ、背番号２１は深々とお辞儀で応えた。試合前にはファイナルピッチセレモニーが行われ、「楽しくやりきれたので、すごく