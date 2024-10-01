「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）頭の中は既にクライマックスシリーズ（ＣＳ）に切り替わっていた。阪神はＤｅＮＡ投手陣の継投の前に八回まで無安打と打線が沈黙。九回に先頭の近本が左前打を放ち、セ・リーグ球団同士の対決では初の「継投での無安打無得点試合」はかろうじて阻止した。「やられたと思ったよ。まあ別にええけどなと思ったけど」甲子園でのレギュラーシーズン最終戦は予期せぬ展開となったが