「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）不名誉な記録を阻止する一打で、レギュラーシーズン本拠地最終戦のスタンドを沸かせた。阪神・近本光司外野手（２９）が八回を終えて継投で無安打無得点に抑えられていた中、九回先頭で左前打をマーク。シーズン最多安打争いでもトップのヤクルト・長岡に並んだ。甲子園での次戦は１２日のＣＳファーストＳ第１戦。今度は必ず、虎党に白星を届けてみせる。レギュラーシーズン最