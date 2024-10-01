ヤクルトは３０日、嘉弥真新也投手（３４）、尾仲祐哉投手（２９）、三ツ俣大樹内野手（３２）、育成選手の近藤弘樹投手（２９）、嘉手苅浩太投手（２１）、下慎之介投手（２２）、フェリペ捕手（２５）の７選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。尾仲は阪神を戦力外となり、２３年にヤクルト入り。同年は１１試合に登板したが、今季は１試合のみと結果を残せなかった。今後については未定だが、２度の戦力外を