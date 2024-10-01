「阪神０−２ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）堂々と腕を振った。ＤｅＮＡの先発・吉野光樹投手が６回無安打無失点。高校時代を通じ、初めて立った甲子園のマウンドで躍動した。直球と武器のフォーク、そしてカットボールを効果的に交え、阪神打線をねじ伏せた。「昨日、（三浦）監督から力の入れどころ、抜く勇気というポイントの話をしていただき、良い投球につながりました」。前々回登板から２試合連続で５回持たずに降