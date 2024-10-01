「西武８−０日本ハム」（３０日、エスコンフィールド）備えあれば憂いなし。日本ハム・新庄剛志監督は予告通り敵地での日本シリーズをにらんでレイエスを一塁で起用。さらに短期決戦仕様で郡司を二塁、終盤には田宮を左翼で使った。レイエスに関しては「普通にこなしましたね。全然大丈夫」と及第点。「選手が足りなくなって郡司くんのセカンドも田宮君のレフトもあるかもしれない」と説明した。郡司は「二遊間の代打にい