女優の菜々緒（３５）がこのほど、テレビ朝日系ドラマ「無能の鷹」（１０月１１日スタート。金曜、後１１・１５。一部地域を除く）取材会に塩野瑛久（２９）らと出席した。どう見ても有能そうだが実は衝撃的に無能な主人公・鷹野ツメ子を演じる菜々緒は撮影の舞台となっているオフィスにスーツ姿で登場。「この秋のドラマで一番笑っていただける作品ができ上がっている」と自信をのぞかせた。完璧に見られる菜々緒から衝撃の