落語家の三遊亭王楽（４６）が３０日、都内で「七代目三遊亭円楽」の襲名会見を行った。会見には父の三遊亭好楽（７８）、林家木久扇（８６）が同席。「大変な重圧ではございますが、精進していく」と決意をにじませ、父が出演する日本テレビ系「笑点」での親子共演にも意欲を示した。来年２月２０日付で襲名し、披露興行は来年２月２６日から６日間の東京公演を含め全国の各都市で行われる。壇上に飾られた、師匠である五代目