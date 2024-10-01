連覇を狙うエルトンバローズは前走の中京記念がハンデ59キロを背負って3着。田中助手は「夏場の暑い中で使ったけど、大きな反動はないし凄く順調に来ている。今回の方が雰囲気はいい」と前向きな言葉を並べた。スプリンターズSを制した西村淳＆杉山晴師のタッグで挑む。「今の勢いに乗りたい。海外遠征などを経験して精神面は成長している。奇麗な馬場で走れれば」と意気込んだ。