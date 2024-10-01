今週から舞台を替え、東京＆京都が開幕。伝統のG2「第75回毎日王冠」はG1馬不在の混戦模様。こんな年こそデータが頼り。過去10年の実績から導かれたV候補はあの馬だ。【臨戦】前走重賞が絶対条件。過去10年の連対馬全20頭が該当している。3着までに対象を広げても、重賞組以外は14年3着スピルバーグ（前走メイS1着）だけしか馬券になっていない。格別ではG1組が【5・6・4・31】と好成績。近5年で4つも勝ち星を重ねている。G2組