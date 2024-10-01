勝俣浩行氏任期満了に伴う神奈川の箱根町長選（１０月２２日告示、同２７日投開票）まで１カ月を切った。これまで正式に立候補を表明しているのは再選を目指す現職の勝俣浩行氏（７０）のみで、２０年ぶりの無投票の公算が大きくなっている。勝俣氏は前回（２０２０年）、５期２０年を務めた山口昇士前町長の後継として山口町政の継承のほか、子育て支援や高齢者福祉の充実を掲げて出馬。飲食店経営の新人候補との一騎打ちを制