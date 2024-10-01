「ボクシング・ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏＢｏｘｉｎｇ１０」（１４日、有明アリーナ）２度目の防衛戦を行う中谷潤人と、１０代半ばからの盟友で初防衛戦に臨むアンソニー・オラスクアガが９月３０日、相模原市のＭ・Ｔジムで公開練習を行った。中谷は２６日に帰国した米国合宿で１ラウンド２００発以上のパンチを出す特訓を課せられたといい、試合の鍵となる３種類のマル秘パンチを用意していることを明言。オラスクアガは唯