巨人・山崎伊織投手（２５）が３０日、昨季と同じく今季最終戦で１０勝目をつかむ決意を示した。Ｇ球場で投手練習に参加し、先発予定の２日・ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）へ向けて調整。２年連続の２ケタ勝利は、あと２イニングに迫った２年連続規定投球回到達も意味する。「前の試合で１０勝目と規定両方行こうと思っていたんですけど、両方無理やったんで。もう優勝が決まっているんで、しっかりと取りにいきたい」と闘志を燃やした。