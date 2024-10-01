6月宝塚記念でG1初制覇を飾ったブローザホーンの秋初戦。田嶋助手は「カイ食いが良く、いい夏休みを過ごせた。調教は折り合いがついてイメージ通りの調整ができている」と充実ぶりを強調した。今回と同じ舞台で行われた4走前の日経新春杯は道中8番手から上がり3F最速の脚で差し切りV。「長く脚を使えるし、下り坂がうまいので京都は合う」とコース適性に自信をのぞかせた。