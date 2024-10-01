いよいよ今週から秋の東京が開幕。土曜メインは春のクラシック戦線へつながる2歳重賞「第10回サウジアラビアRC」が行われる。過去9年の勝ち馬のうち、4頭が後にG1を制している出世レース。今年、注目を集めるのはアルレッキーノ（牡＝国枝、父ブリックスアンドモルタル）だ。デビュー2戦目だった前走の未勝利戦。1F距離短縮となった新潟マイルで悠々の7馬身差V。メンバー最速の上がり3F33秒7の脚で後続を置き去りにした。単勝1